وزير الثقافة: فعاليات المهرجان مستمرة رُغم تعنت الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنقال الدكتور إيهاب بسيسو وزير الثقافة الفلسطيني: "إنَّ مهرجان فلسطين الوطني للمسرح يستمر حتى الأول من نوفمبر المقبل"، مضيفًا: "إنَّ المهرجان يهدف إلى جذب الأضواء تِجاه المسرح الفلسطيني".وتابع بسيسو: "أنَّ فلسطين تستندُ إلى إرث عريق في المسرح، موضحًا أنَّ المسرح الفلسطيني علامة فارقة في تاريخ المسرح العربي، بحسب ما جاء على قناة (الغد) الإخبارية.واستطرد بقوله: "إنَّ المسرح الفلسطيني يعود تاريخه إلى ما قبل النكبة، إذ نسعى لخلق آليات جديدة للنهوض بالمسرح الفلسطيني والعربي، مشيرًا إلى أنّه يتم الإعداد لهذا المهرجان منذ قرابة العامين".وأكد، أنَّ المهرجان يهدفُ لخلق حالة من التفاعل بين الكل الفلسطيني في الداخل والخارج، لافتًا إلى أنَّ سياسات الاحتلال مستمرة في عرقلة العمل الثقافي الفلسطيني، مشيرًا إلى أنَّ فعاليات المهرجان مستمرة رُغم تعنت الاحتلال، ورفضه إصدار التصاريح.