شؤون فلسطينية

المالكي ونظيره التركي يترأسان اعمال الدورة الاولى من اللجنة الحكومية المشتركة بأنقرة

المالكي ونظيره التركي يترأسان اعمال الدورة الاولى من اللجنة الحكومية المشتركة بأنقرة
رام الله - دنيا الوطن
افتتح وزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي ونظيره التركي مولود شاويش اوغلو الدورة الاولى من اللجنة الحكومية المشتركة بين حكومة دولة فلسطين وحكومة جمهورية تركيا في انقرة اليوم الخميس.

وقد شارك في اعمال اللجنة ممثلون عن عدد من الوزرات الفلسطينية ونظرائهم من الوزرات التركي للتباحث في سبل تعزيز التعاون وتعميق العلاقات بين الجانبين.

وفي مستهل الاجتماع اكد المالكي في كلمته التي القاها على اهمية انعقاد اللجنة الحكومية المشتركة بين البلدين والتي تعتبر تتويجا للعلاقات السياسية الثنائية المتميزة بين البلدين، وتشكل الاطار الاوسع لتعزيز اواصر التعاون في العديد من المجالات، كما وثمن المالكي المواقف التركية الداعمة للشعب والقيادة الفلسطينية من اجل تحقيق التطلعات بقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية خصوصا المواقف في المحافل الدولية وابرزها الامم المتحدة ومنظمة التعاون الاسلامي.

وثمن على وجه الخصوص مواقف الرئيس والحكومة التركية من قضية القدس في اعقاب قرار الرئيس الامريكي بخصوص الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل، كما ووضع المالكي المشاركين في اللجنة في صورة آخر التطورات السياسية على الارض خصوصا قضية الخان الاحمر وتهجير سكانها في محاولة اسرائيل منع قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا على الارض، كما وتطرق المالكي الى الاوضاع المتدهورة في قطاع غزة.

واشاد المالكي بالتحركات التركية بصفتها رئيس اللجنة الاستشارية لوكالة الاونروا من اجل ابقاء الدعم وزيادته للوكالة للقيام بمهامها على اتم وجه خدمة للاجئين الفلسطينيين.

بدوره اعرب وزير الخارجية التركي مولود شاويش اوغلو عن بالغ سعادته بانعقاد اللجنة الحكومية المشتركة الاولى، واشار الى الاهمية البالغة التي تبديها تركيا للتعاون والتنسيق على كافة المستويات دعماً للقضية الفلسطينية خاصة في ظل الظروف السياسية الصعبة التي تواجهها في الاونة الاخيرة من انتهاكات اسرائيلية وامريكية. 

كما اثنى على التنسيق السياسي المشترك بين البلدين في كافة المحافل الاقليمية والدولية.

وقد شارك من الجانب الفلسطيني وزارة الزراعة ممثلة بوزير الزراعة الدكتور سفيان سلطان حيث عقد اجتماعا موسعا مع نظيره التركي قبل ان ينضم الى الاجتماع الموسع للجنة إضافة الى عدد من وكلاء الوزارات وابرزها وزارة الداخلية والثقافة والسياحة والاثار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبمشاركة وكيل مساعد التنمية الاجتماعية ومدير عام الدفاع المدني الفلسطيني في فعاليات اللجنة. 

وقد تم خلال اللجنة التوقيع على خمس اتفاقيات في عدد من المجالات شملت اتفاقية في مجال الزراعة واتفاقية تعاون في مجال الامن وفي مجال الدفاع المدني وفي مجال الاتصالات والتكنولوجيا واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين، كما وتم توقيع البيان الختامي المشترك حول اللجنة.

وفي نهاية اعمال اللجنة عقد وزيرا الخارجية مؤتمراً صحفياً تناولا فيه مخرجات اللجنة ، وتحدث المالكي عن ضرورة متابعة النتائج والتحضير لعقد اللجنة المشتركة الثانية في العام القادم في فلسطين.

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