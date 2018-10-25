شؤون فلسطينية

ابو هولي يشيد بالخدمات التي تقدمها وزارة الصحة على مستوى محافظات الوطن

ابو هولي يشيد بالخدمات التي تقدمها وزارة الصحة على مستوى محافظات الوطن
رام الله - دنيا الوطن
بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور احمد ابو هولي مع وزير الصحة الدكتور جواد وادي تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لخدمة ابناء شعبنا في مخيمات اللاجئين .

وكان الدكتور ابو هولي قد زار وزير الصحة الدكتور جواد عواد صباح اليوم في مكتبه بمقر وزارة الصحة بمدينة رام الله بحضور مدير عام دائرة شؤون اللاجئين احمد حنون .

واشاد د. ابو هولي بالخدمات التي تقدمها وزارة الصحة الفلسطينية واهتمام وزير الصحة بتوفير احتياجات مستشفيات قطاع غزة من معدات طبية وادوية ومتابعته للمشاكل الصحية التي يعاني منها اهالي غزة لافتا الى انه بحث مع وزير الصحة تقديم تسهيلات لتحويلات العلاج في الخارج للمرضى في قطاع غزة  وخاصة اللاجئين في المخيمات نظرا لخصوصية اوضاعهم المعيشية والحياتية ولما تفتقده مستشفيات قطاع غزة من كوادر طبية ومعدات طبية متطورة  .

كما تطرق د. ابو هلي خلال اللقاء الى الأزمة المالية التي تعاني منها وكالة الغوث الدولية وانعكاساتها على طبيعة الخدمات المقدمة للاجئين وخاصة الخدمات الصحية التي شملتها الاجراءات التدبيرية التي لجأت اليها ادارة الوكالة لمواجهة الازمة المالي التي تعاني منها والتي اثرت بشكل مباشر على جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم .

من جهته اكد وزير الصحة على استمرار وزارته بصرف ميزانية التحويلات الخارجية لاهالي قطاع غزة وان وزارة الصحة تعمل على تأمين احتياجات المستشفيات  في قطاع غزة كما هو معمول به في مستشفيات  الضفة الغربية .

وشدد على ان وزارة الصحة بكافة طواقمها تعمل على تطوير الخدمات الصحية في جميع محافظات الوطن من منطلق استراتيجية الوزارة القائمة على قاعدة حق المواطن في الحصول على الرعاية الصحية .



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