الشرطة تكشف ملابسات قضية تهديد وابتزاز الكتروني بنابلس

رام الله - دنيا الوطنكشفت الشرطة اليوم ملابسات قضية تهديد وابتزاز لسيدة وتلقي القبض على المشتبه به بنابلس.وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أنه وبعد أن تقدمت مواطنة بشكوى للشرطة حول قيام أحد الأشخاص بتهديدها بنشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وابتزازها للحصول على مصاغها الذهبي، على الفور باشرت وحدة الجرائم الالكترونية بشرطة المباحث العامة بنابلس إجراءاتها الفنية والقانونية وقد حصرت الاشتباه بأحد الأشخاص وألقت القبض عليه.وأوضح البيان أن الشرطة اوقفت المشتبه به لمدة 24 ساعة لحين عرضه على النيابة العامة لاستكمالاً الإجراءات القانونية بحقه اصولاً.