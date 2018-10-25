شؤون فلسطينية

الشرطة تكشف ملابسات قضية تهديد وابتزاز الكتروني بنابلس

الشرطة تكشف ملابسات قضية تهديد وابتزاز الكتروني بنابلس
رام الله - دنيا الوطن
كشفت الشرطة اليوم ملابسات قضية تهديد وابتزاز لسيدة وتلقي القبض على المشتبه به بنابلس.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أنه وبعد أن تقدمت مواطنة بشكوى للشرطة حول قيام أحد الأشخاص بتهديدها بنشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وابتزازها للحصول على مصاغها الذهبي، على الفور باشرت وحدة الجرائم الالكترونية بشرطة المباحث العامة بنابلس إجراءاتها الفنية والقانونية وقد حصرت الاشتباه بأحد الأشخاص وألقت القبض عليه.

وأوضح البيان أن الشرطة اوقفت المشتبه به لمدة 24 ساعة لحين عرضه على النيابة العامة لاستكمالاً الإجراءات القانونية بحقه اصولاً.

أخبار ذات صلة

وزير الصحة: مشروع لتعزيز الرعاية الصحية للأمهات والخدج بمليون يورو في خانيونس

وزير الصحة: مشروع لتعزيز الرعاية الصحية للأمهات والخدج بمليون يورو في خانيونس

وزيرة الاقتصاد تحدد 26 نوفمبر المقبل موعداً لإجراء انتخابات غرفة تجارة وصناعة أريحا

وزيرة الاقتصاد تحدد 26 نوفمبر المقبل موعداً لإجراء انتخابات غرفة تجارة وصناعة أريحا

الدفاع المدني الفلسطيني يوقع مذكرة تفاهم وتعاون مشترك مع منظمة إيفاد التركية

الدفاع المدني الفلسطيني يوقع مذكرة تفاهم وتعاون مشترك مع منظمة إيفاد التركية

وزير الثقافة: فعاليات المهرجان مستمرة رُغم تعنت الاحتلال

وزير الثقافة: فعاليات المهرجان مستمرة رُغم تعنت الاحتلال

صيدم والحسيني يطلقان حملة مناهضة سياسات الاحتلال ضد التعليم بالقدس

صيدم والحسيني يطلقان حملة مناهضة سياسات الاحتلال ضد التعليم بالقدس

المالكي ونظيره التركي يترأسان اعمال الدورة الاولى من اللجنة الحكومية المشتركة بأنقرة

المالكي ونظيره التركي يترأسان اعمال الدورة الاولى من اللجنة الحكومية المشتركة بأنقرة

ابو هولي يشيد بالخدمات التي تقدمها وزارة الصحة على مستوى محافظات الوطن

ابو هولي يشيد بالخدمات التي تقدمها وزارة الصحة على مستوى محافظات الوطن

الحكومة الفلسطينية تعزي المملكة الاردنية بضحايا حادث البحر الميت

الحكومة الفلسطينية تعزي المملكة الاردنية بضحايا حادث البحر الميت

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

وزير الصحة: مشروع لتعزيز الرعاية الصحية للأمهات والخدج بمليون يورو في خانيونس

وزير الصحة: مشروع لتعزيز الرعاية الصحية للأمهات والخدج بمليون يورو في خانيونس

وزيرة الاقتصاد تحدد 26 نوفمبر المقبل موعداً لإجراء انتخابات غرفة تجارة وصناعة أريحا

وزيرة الاقتصاد تحدد 26 نوفمبر المقبل موعداً لإجراء انتخابات غرفة تجارة وصناعة أريحا

الدفاع المدني الفلسطيني يوقع مذكرة تفاهم وتعاون مشترك مع منظمة إيفاد التركية

الدفاع المدني الفلسطيني يوقع مذكرة تفاهم وتعاون مشترك مع منظمة إيفاد التركية

وزير الثقافة: فعاليات المهرجان مستمرة رُغم تعنت الاحتلال

وزير الثقافة: فعاليات المهرجان مستمرة رُغم تعنت الاحتلال

صيدم والحسيني يطلقان حملة مناهضة سياسات الاحتلال ضد التعليم بالقدس

صيدم والحسيني يطلقان حملة مناهضة سياسات الاحتلال ضد التعليم بالقدس

المالكي ونظيره التركي يترأسان اعمال الدورة الاولى من اللجنة الحكومية المشتركة بأنقرة

المالكي ونظيره التركي يترأسان اعمال الدورة الاولى من اللجنة الحكومية المشتركة بأنقرة

ابو هولي يشيد بالخدمات التي تقدمها وزارة الصحة على مستوى محافظات الوطن

ابو هولي يشيد بالخدمات التي تقدمها وزارة الصحة على مستوى محافظات الوطن

الشرطة تكشف ملابسات قضية تهديد وابتزاز الكتروني بنابلس

الشرطة تكشف ملابسات قضية تهديد وابتزاز الكتروني بنابلس

منوعات

ميغان ماركل تتسبب في فضيحة ملكية.. ماذا نسيت على فستانها؟

ميغان ماركل تتسبب في فضيحة ملكية.. ماذا نسيت على فستانها؟

شاهد: زياد الرحباني يصدم شاب سوري بسيارته

شاهد: زياد الرحباني يصدم شاب سوري بسيارته

ممثلة عالمية ترفض المشاركة بفيلم يموّله محمد بن سلمان

ممثلة عالمية ترفض المشاركة بفيلم يموّله محمد بن سلمان

عادل إمام يكشف للمرة الأولى أحد أسرار &#34;شاهد ما شافش حاجة&#34;

عادل إمام يكشف للمرة الأولى أحد أسرار "شاهد ما شافش حاجة"

شاهد: &#34;سعود أبو سلطان&#34; في ظهوره الأول بعد قضية اغتصابه فتاةً فرنسية

شاهد: "سعود أبو سلطان" في ظهوره الأول بعد قضية اغتصابه فتاةً فرنسية

فيديو وصور: اتهام نجم &#34;فريندز&#34; ديفيد شويمر بالسطو على مطعم

فيديو وصور: اتهام نجم "فريندز" ديفيد شويمر بالسطو على مطعم

فيديو: نصائح أحلام للفتيات وتؤكّد: &#34;جمال الوجه غير مهم&#34;

فيديو: نصائح أحلام للفتيات وتؤكّد: "جمال الوجه غير مهم"

فيديو: أسرار ليلى فوزي.. جميلة الجميلات التي قضت على أزواجها الثلاثة

فيديو: أسرار ليلى فوزي.. جميلة الجميلات التي قضت على أزواجها الثلاثة

سببت لها انسداد أربعة شرايين بالقلب.. ماهي أكبر صدمة تلقتها هند رستم في حياتها؟

سببت لها انسداد أربعة شرايين بالقلب.. ماهي أكبر صدمة تلقتها هند رستم في حياتها؟

بررت صورها الفاضحة بـ&#34;سرقة هاتفها&#34;.. رحمة حسن تعود للإثارة مجدداً بلا مُبرر

بررت صورها الفاضحة بـ"سرقة هاتفها".. رحمة حسن تعود للإثارة مجدداً بلا مُبرر

عربي

نجل خاشقجي يُغادر السعودية

نجل خاشقجي يُغادر السعودية

زعيم عربي يتغزل بمحمد بن سلمان.. ماذا قال عنه؟

زعيم عربي يتغزل بمحمد بن سلمان.. ماذا قال عنه؟

خالد بن سلمان: سنستكمل التحقيقات مع تركيا لتقديم قتلة &#34;خاشقجي&#34; للمحاكمة

خالد بن سلمان: سنستكمل التحقيقات مع تركيا لتقديم قتلة "خاشقجي" للمحاكمة

ولي العهد السعودي يرأس أول اجتماع لإعادة هيكلة المخابرات

ولي العهد السعودي يرأس أول اجتماع لإعادة هيكلة المخابرات