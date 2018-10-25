الحكومة الفلسطينية تعزي المملكة الاردنية بضحايا حادث البحر الميت

رام الله - دنيا الوطنتوجه يوسف المحمود المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة الى ذوي الضحايا والى المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة ملكاً وحكومة وشعباً، في فاجعة حادث البحر الميت .وقال المتحدث الرسمي بأن شعبنا الفلسطيني وحكومته يشاركون الأهل في الاْردن الشقيق الاحزان على ضحايا الحادث الاليم والمصاب الجلل الذي خلفته السيول نتيجة الأمطار الشديدة في منطقة البحر الميت .وشدد المتحدث الرسمي على ان مصاب الاْردن الشقيق هو مصاب فلسطين ، وأعرب عن تمنيات الحكومة وأبناء شعبنا في أن يحفظ الله سبحانه وتعالى الاْردن ويجنبه كل سوء .