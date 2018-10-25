السفير جرادات يبحث مع سفراء الاتحاد الأوروبي لدى سلطنة عُمان أخر التطورات السياسية

رام الله - دنيا الوطنالتقى د.تيسير جرادات سفير دولة فلسطين المعين لدى سلطنة عمان ظهر اليوم الخميس سفراء الاتحاد الاوربي المقيمين وغير المقيمين لدى السلطنه وذلك في مقر اقامة السفير الفرنسي.ووضع الســفير سعادة السفراء في اخر التطورات السياسيه، والعلاقات الفلسطينه -الاوروبيه، وكذلك التحركات الفلسطينيه،من اجل مواجهة التحديات الراهنه في ضوء التطورات الاخيره اثر الخطوات الامريكيه المتعلقه بالقدس وتداعياتها.من جهتهم اعاد السفراء التاكيد على موقف بلدانهم الملتزم بحل الدولتين.اضافة الى الحديث عن مسالة الاعتراف بدولة فلسطين، الذي هو موضوع على الطاوله في بعض العواصم الاوروبية.