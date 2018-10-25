ضبط دخان مهرب وغير قانوني في نابلس







رام الله - دنيا الوطنضبطت طواقم الضابطة الجمركية وبدعم ومساندة جهازي الشرطة والامن الوطني اليوم الخميس كمية من الدخان المهرب وغير القانوني، في إطار مكافحة التهرب والتهريب والحد من استنزاف خزينة الدولة وحماية وضمان الأمن الاقتصادي والقومي في أراضي الدولة الفلسطينية.وافاد بيان للعلاقات العامة والاعلام في جهاز الضابطة الجمركية بأنه تم ضبط الكمية بناءً على معلومات استخبارية ومتابعة ميدانية لمكافحة الدخان المهرب وغير القانوني داخل المحافظة بدعم ومساندة جهازي الشرطة والامن الوطني، تم ضبط ( 131) كروز دخان اجنبي وعربي، ( 123) كيلو دخان عربي وتمباك، و( 195) علبة فلاتر دخان، حيث تم التحفظ على المضبوطات واستكمال الاجراءات القانونية اللازمة.وأكدت الضابطة الجمركية في بيانها ان هذا النشاط والجولات مستدامة للقضاء على هذه الظاهرة وكل أشكال التهريب ومتواصلة في كافة المدن والمناطق وسيتم إتخاذ كافة الاجراءات اللازمة والقانونية بحق المهربين والمخالفين.