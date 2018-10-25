اصابة شاب بجروح خطيرة بعد سقوطه من علو شرق غزة
خاص دنيا الوطن
أصيب شاب فلسطيني مساء اليوم الخميس بجروح وصفت بالخطيرة، جراء سقوطه من علو في حي الدرج شرق مدينة غزة.
أصيب شاب فلسطيني مساء اليوم الخميس بجروح وصفت بالخطيرة، جراء سقوطه من علو في حي الدرج شرق مدينة غزة.
وأفاد الدكتور أيمن السحباني مدير الاسعاف والطوارئ في مستشفى الشفاء، خلال تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، بأن الشاب محمود صابر جحا (17 عاما)، أصيب بكسور متعددة بالجمجمة، نتيجة سقوطه من الطابق الثالث لاحدى البنايات في حي الدرج شرق غزة.
التعليقات