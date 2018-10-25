هنية يطالب رئيس مجلس النواب اللبناني بتطويق الاحداث بمخيم المية ومية

رام الله - دنيا الوطنهاتف اسماعيل هنية رئي المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس)، نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، للمطالبة بتطويق الاحداث المؤسفة والدامية التي حدثت في مخيم المية ومية في لبنان.ووعد بري، هنية ببذل أقصى الجهود والتواصل مع الجيش اللبناني وجهات الاختصاص بهذا الخصوص.الجدير بالذكر ان قيادة حركة حماس في الساحة اللبنانية قد بذلت منذ اللحظة الاولى لاندلاع الاشتباكات جهودا استثنائية بالتعاون مع المرجعيات الفلسطينية واللبنانية لتطويقها وحقن الدماء واسفرت عن التوصل لاتفاق لوقف اطلاق النار وايجاد مناطق فصل بين المقاتلين رابط فيها عناصر من حماس عناصر حماس قبل انهيار الاتفاق وتجدد اطلاق النار في المخيم.وكانت مواجهات عنيفة قد تجددت اليوم الخميس، بين حركة فتح ومقاتلي انصار الإسلام في مخيم المية ومية.