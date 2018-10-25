نجل خاشقجي يُغادر السعودية

رام الله - دنيا الوطنقال مصدران مقربان من عائلة الكاتب السعودي الراحل جمال خاشقجي: إن ابنه الأكبر، غادر المملكة العربية السعودية.ووفق (رويترز)، فقد غادر صلاح خاشقجي المملكة، وقال أحد المصدرين: إنه يحمل الجنسيتين السعودية والأميركية، وإنه كان يخضع لحظر سفر.وامتنع المصدران عن كشف المكان الذي سيتوجه إليه، أو أي تفاصيل تتعلق بمغادرته، وكان نجل خاشقجي قد ظهر قبل يومين بالقصر الملكي السعودي، بناء على طلب من الملك سلمان، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.