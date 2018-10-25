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زعيم عربي يتغزل بمحمد بن سلمان.. ماذا قال عنه؟

زعيم عربي يتغزل بمحمد بن سلمان.. ماذا قال عنه؟
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
رام الله - دنيا الوطن
أهدى حاكم دبي، محمد بن راشد، أبياتًا شعرية، إلى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وشارك بن راشد، عبر حسابه الشخصي على (إنستغرام) أبياتاً من الشعر، مهداة إلى ولي العهد السعودي، والتي عبر فيها عن دعمه له، بعد الإعلان رسمياً عن مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وقال بن راشد في القصيدة: يا جبل ما يهـزك ريح، كلنا في صفك إخـوانك، معك بالتصريح والـتلميح، نبذل المجهود في شانك، يا محمد من جفاك ايطيح ناصرك الله ع عـدوانك، رجح قدرك ولك ترجيح، بالعقل ربك عطا وزانك، خطة التطوير والتصحيح، بيدينك بين العرب شانك، ودافـس الصحراء لها تربيح، والاقتصاد الحر ميدانك، ما يهمك لي يصيح ايصيح، وعشت سالم فايز أرهانك".

يذكر أن محمد بن سلمان، أشاد بمحمد بن راشد، في مؤتمر الاستثمار الأربعاء، في منتدى الاستثمار المقام حالياً في المملكة العربية السعودية، قائلاً: "لو ننظر للشرق الأوسط كانت الدول التي تعمل بشكل جيد تعتمد على النفط، لكن أتى رجل في التسعينات أعطانا نموذجاً أننا يمكننا أن نقدم أكثر.. الشيخ محمد بن راشد".

وفي المقابل، علق حاكم دبي، محمد بن راشد، على ما قاله ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، فقال عبر حسابه على (تويتر) إن "كلمات محمد بن سلمان في مؤتمر الاستثمار حقيقية.. متفائلة.. جامعة للكلمة.. ومعركته الشخصية في تنمية المنطقة نحن معه فيها بالحال والمال".

ووجه محمد بن راشد على حسابه الرسمي بموقع (تويتر)، رسالة إلى ولي العهد السعودي، قائلاً: "همم الجبال التي يملكها السعوديون، تستطيع أن توحد وتحرك المنطقة لبناء مستقبل حقيقي ومستقر ومزدهر للعرب.. جميع العرب".

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