كهرباء غزة تؤكد: الجدول المعمول به ست ساعات وصل مقابل 12 قطع

خاص دنيا الوطنأفادت شركة توزيع كهرباء محافظات قطاع غزة، أن تحسناً طرأ على جدول توزيع الكهرباء في المحافظات، وذلك بعد إدخال الوقود القطري اليوم.وأشارت الشركة في تصريح لـ "دنيا الوطن"، إلى أن الجدول الجديد المعمول به هو ست ساعات وصل مقابل 12 قطع، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن الزيادات، سيتم تحديدها غداً الجمعة.وأوضحت الشركة، أن الخطوط الإسرائيلية تعمل بقدرة 120 ميجاوت، فيما تستلم الشركة من محطة التوليد 52 ميجاوات، أما الخطوط المصرية، فلا زالت متعطلة حتى اللحظة.ولفتت الشركة إلى أن مجموع الطاقة المتوفرة الآن هي 172 ميجاوات، واحتياج القطاع من الكهرباء يبلغ 500 ميجاوات، وبالتالي تكون نسبة العجز 328 ميجاوات.