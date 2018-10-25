بسبب الرواتب.. نقابة موظفي غزة: تعليق جزئي لدوام الوزارات والمدارس الأحد المقبل

رام الله - دنيا الوطنأعلنت نقابة موظفي قطاع غزة، عن تعليق الدوام في جميع الوزارات والدوائر الحكومية بما فيها المدارس الساعة العاشرة صباحا، وذلك يوم الأحد الموافق 28/10/2018.وبينت النقابة في بيان مقتضب، مساء اليوم الخميس، أن هذا الإضراب جاء استنكارا لعدم صرف رواتب الموظفين، وفي ظل المعاناة الصعبة التي يعيشها الموظفون.ودعت النقابة كافة الموظفين التجمع في ساحة السرايا للانطلاق بمسيرة حاشدة نحو ساحة الجندي المجهول حيث المؤتمر الصحفي المهم للنقابة.