عزام الأحمد: سنصل لحلول مُرضية حول قانون الضمان الاجتماعي

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي عزام الأحمد، أنهم بقانون الضمان الاجتماعي، مع تأكيده على ضرورة استمرار الحوار بهذا الصدد.وقال الأحمد: لمسنا تجاوبا بناء من قبل رئيس مؤسسة الضمان الاجتماعي وأعضاء المؤسسة، واستعداد تام للبحث في عدد من النقاط الواردة في القانون، وسيتم فتح باب الحوار البناء للوصول إلى حلول نهائية مرضية ومنصفة لجميع الأطراف، وسيجري العمل على وضع التعديلات اللازمة حسب الأصول.وشدد خلال اجتماع عقدته هيئة الكتل والقوائم البرلمانية، مع رئيس مؤسسة الضمان الاجتماعي، وزير العمل مأمون أبو شهلا، لمناقشة موضوع الضمان الاجتماعي، في مقر المجلس التشريعي برام الله اليوم الخميس على أهمية قانون الضمان الاجتماعي مع استمرار الحوار الايجابي وضرورة خلق روح التعاون والشفافية للوصول الى خطى ايجابية بعيدا عن الاشاعات والاستغلال.وأوضح أن هيئة الكتل والقوائم البرلمانية ستواصل عقد اجتماعات متتالية مع كافة الفئات والأطراف المعنية للوصول إلى مرحلة تنفيذ القانون بالشكل الذي يلبي مصالح الفئات المشاركة والخاضعة للقانون.