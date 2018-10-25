مؤشر القدس يغلق منخفضاً وسط تداولات قاربت 3 مليون دولار

رام الله - دنيا الوطنأغلق مؤشر القدس نهاية الأسبوع الحالي الممتد من فترة 21/10/2018-25/10/2018 عند مستوى 526.67 نقطة منخفضاً ما قيمته 1.12 نقطة عن إغلاق الأسبوع الماضي بنسبة 0.21%، ويأتي ذلك على خلفية انخفاض مؤشرات قطاعات البنوك والخدمات المالية والاستثمار.