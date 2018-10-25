اشتباكات عنيفة بين مقاتلي فتح وأنصار الله في مخيم "المية ومية" بلبنان

رام الله - دنيا الوطناندلعت اشتباكات عنيفة، مساء اليوم الخميس، بين مقاتلي حركة فتح، وجماعة أنصار الله في مخيم المية ومية للاجئين الفلسطينيين.وقالت قناة (LBC) اللبنانية: إن هذه الاشتباكات هي الأعنف في كل الاشتباكات السابقة، حيث تم استخدم فيها قذائف صاروخية.بدورها، قالت النائب اللبناني بهية الحريري: إنها تتابع تطورات الوضع الأمني المتفجر داخل المخيم بسلسلة اتصالات اجرتها بهذا الخصوص من أجل التوصل الى وقف عاجل وسريع لإطلاق النار.وشملت الاتصالات امين سر قيادة الساحة اللبنانية في حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي ابو العردات، المسؤول السياسي لحركة حماس في لبنان احمد عبد الهادي، رئيس فرع مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب العميد فوزي حمادي ورئيس مكتب مخابرات الجيش في صيدا العميد ممدوح صعب.يشار إلى أن القوات المسلحة اللبنانية، انتشرت أمس الأربعاء، داخل مخيم المية ومية للاجئين الفلسطينيين بمدينة صيدا جنوبى لبنان، وعلى مداخل المخيم، بهدف ضبط الأوضاع الأمنية وتأمين سكان المخيم.وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أنه تم الاتفاق مع قيادات قوات الأمن الوطنى الفلسطينى على انتشار الجيش اللبناني فى المخيم، حيث تمركزت قوات الجيش فى عدد من النقاط على مداخل المخيم، وكذلك فى مناطق حيوية من شوارع المخيم وفى مناطق عدة من أرجائه.ويأتى هذا الإجراء الأمني بمعرفة الجيش اللبنانى، فى ضوء الاشتباكات الدامية التى وقعت قبل نحو 10 أيام بين عناصر مسلحة من حركتى فتح وأنصار الله، على نحو أسفر عن سقوط قتيلين وإصابة نحو 20 آخرين، فضلا عن تأثر عدد من مناطق بلدة (المية ومية) خارج حدود المخيم بوقع الاشتباكات التى استخدمت فيها أسلحة نارية آلية وقذائف صاروخية من طراز أر بى جى.