شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: وحدات القمع ( درور واليماز ) تقتحم سجن عسقلان وتعزل ممثل المعتقل

هيئة الأسرى: وحدات القمع ( درور واليماز ) تقتحم سجن عسقلان وتعزل ممثل المعتقل
الاسرى
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الخميس، ان وحدات القمع الخاصة ( درور واليماز )، نفذت مساء أمس الأربعاء، هجمة شرسة على الأسرى في سجن عسقلان، مما خلق حالة من التوتر والإحتقان في صفوف الأسرى، حيث تم استهداف غرفة ممثل المعتقل ناصر أبو حميد الذي تم عزله الى الزنازين.

ونقلت الهيئة على لسان الأسير محمد أبو حميد والذي زاره محامي الهيئة اليوم، أنه " يوم امس الاربعاء وتحديدا الساعة الخامسة والنصف مساء، تم اعلان حالة الطوارىء من قبل ادارة السجن، وادخل الأسرى الى غرفهم بشكل مفاجىء خلال الفورة، وبعد لحظات قليلة حضرت مجموعة كبيرة من وحدات القمع (درور واليماز) والشرطة التابعة لمصلحة السجون، حيث قاموا بإقتحام القسم بشكل استفزازي وعنيف واغلقوا مداخل جميع الغرف في القسم، ومن ثم تم إقتحام مباشر للغرفة التي يتواجد فيها ممثل الاسرى ناصر ابو حميد، حيث إعتدوا على من فيها بالأيدي، وأرغموهم على الوقوف علما انه من بينهم أسرى مرضى ووضعهم الصحي لا يسمح بذلك، مثل الاسير محمد براش الذي يعاني من مشاكل صحية من بينها بتر بالقدم اليسرى وفقدان النظر ومشاكل بالسمع".

وبين الاسير ابو حميد ان وحدات القمع وخلال التفتيش للغرفة التي يتواجد بها ممثل الاسرى ناصر ابو حميد، عملت على تدمير كافة محتويات وممتلكات الغرفة وإخراجها الى الساحة، وحفر بالجدران، وتم توزيع أسرى الغرفة على غرف القسم، مشيرا أن ما حدث اجراء غير مسبوق وتعسفي.

وقال أبو حميد "الهيئة التنظيمية في السجن حذرت الإدارة من المساس بسلامة وحياة ممثل الاسرى ناصر ابو حميد، واعتبرتها المسؤولة عن اي سلوك غير سوي ممكن ان يمارس معه، حيث امهلت ادارة السجن 24 ساعة لإعادته الى غرفته، والا سيكون هناك اجراءات تصعيدية وخطوات احتجاجية ضد ادارة السجن".

وتحمل هيئة الأسرى حكومة الإحتلال وغدارة سجن عسقلان النتائج والتبعات لكل الاجراءات القمعية التي قامت بها تجاه الاسرى، وطالبت كافة المؤسسات الحقوقية والانسانية بالتدخل لوقف الهجمة الشرسة وغير المسبوقة التي ازدادت وتيرتها في الآونة الاخيرة في كافة المعتقلات الاسرائيلية.

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