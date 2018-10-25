تشييع جثمان الفتاة "مرح مصلح" التي لقيت مصرعها بحادث سير أمس

عبدالهادي مسلمفي موكب جنائزي مهيب، شيعت جماهير مخيم المغازي، جثمان الطالبة مرح محمد مصلح (20 عاماً) التي لقيت مصرعها، إثر صدمها بمركبة من نوع (سكودا) مقابل مصنع التلباني في محافظة الوسطى، ظهر أمس الأربعاء.وفي حالة من الحزن والألم، حُمل جثمان الفقيدة على الأكتاف بعد الصلاة عليها في مسجد المخيم الكبير، وبمشاركة الآلاف من أهالي المخيم، وذوي الفقيدة، والعشرات من عائلة السائق الذي تسبب في وفاتها في خطوة لتطيب الخواطر، ومواساة أهل وأسرة الفقيدة، ووري جثمان الفقيدة في مقبرة المخيم الجديدة.والقى الشيخ محمود مصلح، كلمة مؤثرة، ذكر فيها مناقب الفقيدة، التي كانت تتمتع بالأخلاق الحسنة، والمواظبة على صلاتها وصيامها، وتفوقها في الجامعة، مقدما التعازي لأهل الفقيدة عائلة مصلح.