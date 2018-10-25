خالد بن سلمان: سنستكمل التحقيقات مع تركيا لتقديم قتلة "خاشقجي" للمحاكمة

رام الله - دنيا الوطنتقدم سفير السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، الأمير خالد بن سلمان، إلى أسرة الصحفي السعودي بالتعازي، لوفاة والدهم جمال خاشقجي في قنصلية السعودية بإسطنبول.وقال السفير السعودي في تغريدة على حسابه عبر (تويتر): "أتقدم بخالص العزاء الى أسرة المواطن جمال خاشقجي، رحمه الله"، مضيفًا: "ما حدث له آلمنا جميعاً، نسأل الله له المغفرة ولأهله الصبر والسلوان".وأوضح في تغريدة منفصلة: "سمو سيدي ولي العهد، وضع النقاط على الحروف في قضية جمال خاشقجي، رحمه الله، مؤكداً سموه أن هذا الأمر المؤسف لا ينسجم مع مبادئ المملكة وقيمها، وأن المملكة ستتخذ كل الإجراءات القانونية، وستستكمل التحقيقات بالعمل مع الحكومة التركية للوصول للحقيقة، وتقديم المذنبين للمحاكمة لمحاسبتهم".