عربي

خالد بن سلمان: سنستكمل التحقيقات مع تركيا لتقديم قتلة "خاشقجي" للمحاكمة

خالد بن سلمان: سنستكمل التحقيقات مع تركيا لتقديم قتلة "خاشقجي" للمحاكمة
الأمير خالد بن سلمان
رام الله - دنيا الوطن
تقدم سفير السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، الأمير خالد بن سلمان، إلى أسرة الصحفي السعودي بالتعازي، لوفاة والدهم جمال خاشقجي في قنصلية السعودية بإسطنبول.

وقال السفير السعودي في تغريدة على حسابه عبر (تويتر): "أتقدم بخالص العزاء الى أسرة المواطن جمال خاشقجي، رحمه الله"، مضيفًا: "ما حدث له آلمنا جميعاً، نسأل الله له المغفرة ولأهله الصبر والسلوان".

 وأوضح في تغريدة منفصلة: "سمو سيدي ولي العهد، وضع النقاط على الحروف في قضية جمال خاشقجي، رحمه الله، مؤكداً سموه أن هذا الأمر المؤسف لا ينسجم مع مبادئ المملكة وقيمها، وأن المملكة ستتخذ كل الإجراءات القانونية، وستستكمل التحقيقات بالعمل مع الحكومة التركية للوصول للحقيقة، وتقديم المذنبين للمحاكمة لمحاسبتهم".

أخبار ذات صلة

ولي العهد السعودي يرأس أول اجتماع لإعادة هيكلة المخابرات

ولي العهد السعودي يرأس أول اجتماع لإعادة هيكلة المخابرات

النائب العام السعودي: قتل خاشقجي تم بنية مسبقة

النائب العام السعودي: قتل خاشقجي تم بنية مسبقة

السيسي يُؤكد استمرار تحديث منظومة تسليح الجيش المصري

السيسي يُؤكد استمرار تحديث منظومة تسليح الجيش المصري

الحريري: الحكومة ستُبصر النور في غضون الأيّام المُقبلة

الحريري: الحكومة ستُبصر النور في غضون الأيّام المُقبلة

شاهد: ماذا تفعل مقتنيات &#34;صدام حسين&#34; في الكويت

شاهد: ماذا تفعل مقتنيات "صدام حسين" في الكويت

البحرين: إيقاف شخصين تلقيا أموالاً من شيخ قطري

البحرين: إيقاف شخصين تلقيا أموالاً من شيخ قطري

رئيس وزراء قطر الأسبق لمجلس التعاون الخليجي: لا تتصالحوا ولكن حافظوا على المصالح

رئيس وزراء قطر الأسبق لمجلس التعاون الخليجي: لا تتصالحوا ولكن حافظوا على المصالح

لأول مرة.. منتخب إسرائيل يعزف النشيد الوطني في دولة عربية

لأول مرة.. منتخب إسرائيل يعزف النشيد الوطني في دولة عربية

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

مؤشر القدس يغلق منخفضاً وسط تداولات قاربت 3 مليون دولار

مؤشر القدس يغلق منخفضاً وسط تداولات قاربت 3 مليون دولار

هيئة الأسرى: وحدات القمع ( درور واليماز ) تقتحم سجن عسقلان وتعزل ممثل المعتقل

هيئة الأسرى: وحدات القمع ( درور واليماز ) تقتحم سجن عسقلان وتعزل ممثل المعتقل

لجنة الدستور الفلسطيني تستأنف أعمالها برئاسة سليم الزعنون

لجنة الدستور الفلسطيني تستأنف أعمالها برئاسة سليم الزعنون

أبو شهلا: مليون و300 ألف طالب انخرطوا بالقطاع الأكاديمي خلال الفصل الجديد

أبو شهلا: مليون و300 ألف طالب انخرطوا بالقطاع الأكاديمي خلال الفصل الجديد

شاهد: أكثر من ستة ملايين شخص تحولوا لاستخدام منتج (IQOS)

شاهد: أكثر من ستة ملايين شخص تحولوا لاستخدام منتج (IQOS)

تشييع جثمان الفتاة &#34;مرح مصلح&#34; التي لقيت مصرعها بحادث سير أمس

تشييع جثمان الفتاة "مرح مصلح" التي لقيت مصرعها بحادث سير أمس

وزير الاتصالات يلتقي نائب وزير العلوم والتكنولوجيا الصيني

وزير الاتصالات يلتقي نائب وزير العلوم والتكنولوجيا الصيني

وزير الحكم المحلي: نجاح البلدية هو نجاح الحكومة

وزير الحكم المحلي: نجاح البلدية هو نجاح الحكومة

منوعات

ميغان ماركل تتسبب في فضيحة ملكية.. ماذا نسيت على فستانها؟

ميغان ماركل تتسبب في فضيحة ملكية.. ماذا نسيت على فستانها؟

شاهد: زياد الرحباني يصدم شاب سوري بسيارته

شاهد: زياد الرحباني يصدم شاب سوري بسيارته

ممثلة عالمية ترفض المشاركة بفيلم يموّله محمد بن سلمان

ممثلة عالمية ترفض المشاركة بفيلم يموّله محمد بن سلمان

عادل إمام يكشف للمرة الأولى أحد أسرار &#34;شاهد ما شافش حاجة&#34;

عادل إمام يكشف للمرة الأولى أحد أسرار "شاهد ما شافش حاجة"

شاهد: &#34;سعود أبو سلطان&#34; في ظهوره الأول بعد قضية اغتصابه فتاةً فرنسية

شاهد: "سعود أبو سلطان" في ظهوره الأول بعد قضية اغتصابه فتاةً فرنسية

فيديو وصور: اتهام نجم &#34;فريندز&#34; ديفيد شويمر بالسطو على مطعم

فيديو وصور: اتهام نجم "فريندز" ديفيد شويمر بالسطو على مطعم

فيديو: نصائح أحلام للفتيات وتؤكّد: &#34;جمال الوجه غير مهم&#34;

فيديو: نصائح أحلام للفتيات وتؤكّد: "جمال الوجه غير مهم"

فيديو: أسرار ليلى فوزي.. جميلة الجميلات التي قضت على أزواجها الثلاثة

فيديو: أسرار ليلى فوزي.. جميلة الجميلات التي قضت على أزواجها الثلاثة

سببت لها انسداد أربعة شرايين بالقلب.. ماهي أكبر صدمة تلقتها هند رستم في حياتها؟

سببت لها انسداد أربعة شرايين بالقلب.. ماهي أكبر صدمة تلقتها هند رستم في حياتها؟

بررت صورها الفاضحة بـ&#34;سرقة هاتفها&#34;.. رحمة حسن تعود للإثارة مجدداً بلا مُبرر

بررت صورها الفاضحة بـ"سرقة هاتفها".. رحمة حسن تعود للإثارة مجدداً بلا مُبرر

عربي

خالد بن سلمان: سنستكمل التحقيقات مع تركيا لتقديم قتلة &#34;خاشقجي&#34; للمحاكمة

خالد بن سلمان: سنستكمل التحقيقات مع تركيا لتقديم قتلة "خاشقجي" للمحاكمة

ولي العهد السعودي يرأس أول اجتماع لإعادة هيكلة المخابرات

ولي العهد السعودي يرأس أول اجتماع لإعادة هيكلة المخابرات

السيسي يُؤكد استمرار تحديث منظومة تسليح الجيش المصري

السيسي يُؤكد استمرار تحديث منظومة تسليح الجيش المصري

الحريري: الحكومة ستُبصر النور في غضون الأيّام المُقبلة

الحريري: الحكومة ستُبصر النور في غضون الأيّام المُقبلة