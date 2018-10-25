شؤون فلسطينية

وزير الاتصالات يلتقي نائب وزير العلوم والتكنولوجيا الصيني

وزير الاتصالات يلتقي نائب وزير العلوم والتكنولوجيا الصيني
وزير الاتصالات يلتقي نائب وزير العلوم والتكنولوجيا الصيني
رام الله - دنيا الوطن
التقى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. علام موسى اليوم الخميس نائب وزير العلوم والتكنولوجيا الصيني في جمهورية الصين الشعبية زانج جيانجو Zhang Jianguo، وبحضور سفير جمهورية الصين الشعبية قوه وي، وذلك في مقر الوزارة برام الله.

وعبر موسى عن سعادته بهذه الزيارة مثمناً الدور الذي تقوم به الحكومة الصينية في بناء التعاون المشترك والترابط بين الشعبين. وقدم شرحاً مفصلاً خلال اللقاء عن عمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاعاتها، وأهم المشاريع التي تنفذها بالتعاون والشراكة مع وكالات دولية، لاسيما فيما يتعلق بالحكومة الإلكترونية.

وتناول أبرز المعيقات التي يضعها الجانب الاسرائيلي والتي تحد من نمو هذا القطاع، وبما يخالف الاتفاقيات الدولية من خلال عمل الشركات الاسرائيلية بطرق غير شرعية في فلسطين، ونقص في الترددات وحجز للأجهزة والمعدات ومنع دخولها.

وبين التطور الحاصل في قطاع الإتصالات في فلسطين ودور الوزارة في تعزيز الاقتصاد الفلسطيني وتقويته بالتعاون مع القطاع الخاص والقطاع الأكاديمي، من خلال عقد شراكات والتواصل مع المؤسسات الدولية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اضافة إلى انشائها لمركز التدريب في وزارة الاتصالات وعقد واستضافة العديد من الدورات بالتعاون مع المؤسسات العامة والخاصة.

بدوره أشاد زانج جيانجو نائب وزير العلوم والتكنولوجيا الصيني بالعلاقات التاريخية التي تربط الصين بفلسطين، واحترام وتقدير الصين الشديدين لرمزية الشهيد الرئيس ياسر عرفات. وأضاف أن الصين على استعداد دوماً لتقديم الدعم اللازم لفلسطين لاسيما في مجال تكنولوجيا المعلومات، وقدم مبادرة أعلنها الرئيس الصيني حول تبادل العلماء الشباب بين البلدين، من أجل دعم الريادة والأفكار الابداعية بين البلدين، لاسيما وأن هذا الجيل من المبدعين قادر على ابتكار الحلول للعديد من المشاكل، وستكون فرصة رائعة لتبادل الخبرات والتدريب في مجالات عديدة.

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