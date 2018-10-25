وزير الحكم المحلي: نجاح البلدية هو نجاح الحكومة

رام الله - دنيا الوطناطلع وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، على احتياجات عدد من الهيئات المحلية بمحافظات الوطن، من المشاريع التنموية التطويرية، وأبرز القضايا والمواضيع المتعلقة بعمل المجالس ومتابعاتها اليومية.وأكد الأعرج على أهمية الهيئات المحلية قائلاً "البلدية هي مجس للحكومة لذا فإن نجاح البلدية هو نجاح للحكومة" حيث إن المواطن أولاً هو من أجندة السياسات الوطنية للحكومة الفلسطينية.جاء ذلك خلال سلسلة من اللقاءات التي عقدها في مقر الوزارة بمدينة البيرة، مع رؤساء بلديات كل من دير الغصون، المزرعة الشرقية، بيرزيت، رامين وعنبتا بالإضافة إلى أعضاء من تلك المجالس.وحضر اللقاءات وكيل الوزارة محمد حسن جبارين، والوكيل المساعد لشؤون الهيئات المحلية عمر سمحة، والوكيل المساعد لشؤون الهندسة أحمد غنيم، وطاقم من الوزارة.واستعرض رؤساء المجالس البلدية أبرز المشاريع التي جرى تنفيذها خلال الأعوام الماضية، بالإضافة إلى الاحتياجات الملحة للتنفيذ وخاصة مشاريع البنية التحتية من تعبيد وتأهيل للطرق الداخلية، والطرق الرابطة، وتأهيل شبكات للمياه، وشبكات الصرف الصحي، وقضايا الكهرباء والنفايات الصلبة، وكذلك رسوم النقل على الطرق وغيرها من القضايا والمتابعات اليومية مع المواطنين.بدوره، أكد الأعرج على ضرورة الالتزام بالعمل ضمن الأنظمة والقوانين المعمول بها، والاهتمام بتطوير الجوانب الإدارية والمالية للمجالس، من أجل تحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار الشفافية والمساءلة.وأضاف الأعرج أن الوزارة نفذت العديد من المشاريع التنموية التطويرية خلال العام الماضي، كما أنها رصدت مجموعة من المشاريع للتنفيذ خلال العام القادم، حيث ستسهم هذه المشاريع في تعزيز صمود المواطنين وتثبيتهم في أراضيهم ودعم تلك الهيئات.وشدد الأعرج على ضرورة العمل على تعزيز الشراكة المجتمعية، وتفعيل مشاركة المجتمع المحلي في تحديد الأولويات فيما يتعلق بالمشاريع الملحة للتنفيذ والتي من شأنها خدمة كافة فئات المجتمع، وتعزيز ثقافة الحفاظ على الممتلكات العامة.