ولي العهد السعودي يرأس أول اجتماع لإعادة هيكلة المخابرات

رام الله - دنيا الوطنترأس ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الاجتماع الأول للجنة الوزارية لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة.واستعرضت اللجنة، خطة الإصلاح، بما في ذلك تقييم الوضع الراهن في ضوء أفضل الممارسات، وتحديد الفجوات، خاصةً فيما يتعلق بالعناصر التالية: الهيكل التنظيمي لرئاسة الاستخبارات العامة، الأطر القانونية والأنظمة المعمول بها، السياسات والإجراءات والحوكمة، آليات الاستقطاب والتأهيل.واتخذت اللجنة التوصيات اللازمة حيال ذلك، وستواصل اللجنة اجتماعاتها إلى حين استكمال أعمالها.