حماس تُثمن قرار الأردن باستعادة الباقورة والغمر ووقف تأجيرها للاحتلال

رام الله - دنيا الوطنثمنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، القرار الأردني، باستعادة أراضي الباقورة والغمر، ووقف تأجيرها للاحتلال الإسرائيلي.وقال عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس في تغريدة له عبر موقع (تويتر): "نبارك للأردن قيادة وشعباً هذا القرار، ونسأل الله أن يجعل الأردن بلداً آمناً وأماناً ورخاءً، واستقراراً وسائر بلاد المسلمين".وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، قد قرر إلغاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام مع الاحتلال الإسرائيلي، واستعادة المدينتين.في المقابل، أعلن بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، محاولته مرة أخرى للتفاوض بشأن المنطقتين، إلا أن الأردن رفض.