إسرائيل تعمل على مصادرة 700 دونم من الأراضي الواقعة بين القدس والخليل

وأوضح في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين)، أن هذا القرار لإقامة شارع مخصص للمستوطنين، يستهدف مناطق بيت البركة، ومزرعة العروب، ومنطقة القصبات، وصولاً إلى مستوطنة (كرمي تسور) المقامة على أراضي بلدة بيت أمر.





وحذر حنتش من أن القرار، سيعمل على فصل السكان عن أراضيهم، وإغلاق 15 طريقاً زراعياً ضمن المنطقة.





ومن المخاطر الاقتصادية لهذا القرار على المواطنين، بيّن حنتش أن هذا المخطط، سيؤثر على الدخل القومي لآلاف المواطنين، بسبب السيطرة على الأراضي الزراعية في المنطقة، وزيادة نسبة البطالة.

رام الله - دنيا الوطنقال خبير الأراضي والاستيطان في جنوب الضفة الغربية، عضو اللجنة العامة للدفاع عن الأراضي، عبد الهادي حنتش، إن قرار سلطات الاحتلال توسعة الشارع رقم 60 الواصل بين مدينتي القدس والخليل، سيعمل على مصادرة 700 دونم من الأراضيالواقعة في تلك المنطقة.