شؤون فلسطينية

فتح تُحذر من حملة ضد الرئيس عباس قبل انعقاد المجلس المركزي

فتح تُحذر من حملة ضد الرئيس عباس قبل انعقاد المجلس المركزي
حركة فتح
رام الله - دنيا الوطن
شدد عضو المجلس الثوري لحركة فتح أسامة القواسمي، على ضرورة مساندة كافة أبناء الشعب الفلسطيني، وقواه السياسية، لدورة المجلس المركزي المقبلة، والتي ستعقد يومي الأحد والاثنين المقبلين، برئاسة الرئيس محمود عباس.

وأكد في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، على أهمية القرارات المصيرية، التي ستنتج عن جلسة المركزي، في ظل ما تتعرض له القضية الفلسطينية من محاولات تصفية.

من جهة أخرى، حذر القواسمي من حملة كبيرة ستشن ويتم التحضير لها ضد الرئيس عباس ومكانة منظمة التحرير، قبيل جلسة المجلس المركزي المقبلة، تقف خلفها أدوات إسرائيلية وقنوات إقليمة وبعض الجهات، التي وصفها بالخائنة والخارجة عن صف مصلحة الوطن وشعبنا الفلسطيني.

وأشار إلى أن هذه الحملة، ستكون متزامنة مع جلسة انعقاد جلسة المجلس المركزي، وهدفها تشويه وإضعاف قرارات المجلس، وسيكون المستفيد من هذه الحملة، هو أمريكا وإسرائيل، وبعض الجهات التي تغلب مصالها الحزبية على مصلحة الوطن، على حد تعبيره.

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