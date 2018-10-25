توقعات بوصول العدد لـ 17 شاحنة.. إدخال عشر شاحنات وقود لغزة

رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (كان) الإسرائيلي، بأن عشر شاحنات وقود قطري دخلت إلى قطاع غزة اليوم الخميس، عبر (معبر كرم أبو سالم التجاري) جنوبي قطاع غزة.وقال الموقع ذاته: "إدخال العشر شاحنات إلى قطاع غزة، جاء رغم إطلاق الصواريخ من قطاع غزة الليلة الماضية تجاه أراضي الداخل".وتوقع الموقع، أن يصل عدد شاحنات الوقود القطري، التي ستدخل إلى قطاع غزة اليوم إلى 17 شاحنة.يشار إلى أن أفيغدور ليبرمان، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قرر في وقت سابق، استئناف ضخ الوقود القطري إلى قطاع غزة، عبر (معبر كرم أبو سالم).يذكر، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قصفت الليلة الماضية عدة مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة؛ رداً على إطلاق صواريخ من قطاع غزة إلى أراضي الداخل.