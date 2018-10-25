قيادي بحماس يكشف تفاصيل لقاء الوفد الأمني بالفصائل في غزة أمس

رام الله - دنيا الوطنقال قيادي في حركة (حماس)، اليوم الخميس: إن أيّ إنجاز تُحققه مسيرات العودة وكسر الحصار، هو إنجاز للشعب الفلسطيني ككل، "مُهر بدماء الشهداء والجرحى والتضحيات الجسام".وأضاف نائب رئيس الدائرة السياسية في الحركة عصام الدعليس، في تغريدة عبر (تويتر)، أن لقاء وفد المخابرات المصرية مع الفصائل مُجتمعة، أكد على وحدة الموقف الفلسطيني، حول مطالب الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها رفع الحصار الظالم عن قطاع غزة.واجتمعت الفصائل الفلسطينية، مساء أمس الأربعاء، بالوفد الأمني المصري، برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق، مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات العامة المصرية، قبل أن يغادر الوفد قطاع غزة عبر معبر بيت حانون/ إيرز، حيث إن هذه هي الزيارة الرابعة للمصريين خلال أقل من شهر.ومن جانبه، أكد لؤي القريوتي، مسؤول الجبهة الشعبية (القيادة العامة)، أن اجتماع الفصائل الفلسطينية، بالوفد الأمني المصري برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق، مسؤول الملف المصري بجهاز المخابرات العامة، تطرق إلى ملفي المصالحة والتهدئة.وقال القريوتي لـ"دنيا الوطن": المصريون، أكدوا أولوية المصالحة، وتحقيقها على باقي الملفات الأخرى، بما في ذلك التهدئة مع إسرائيل، وتخفيف الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه لم يتم التطرق إلى إجراءات الرئيس الفلسطيني محمود عباس في قطاع غزة.