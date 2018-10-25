ملادينوف: تشغيل التوربين الثاني لمحطة التوليد يُخفف معاناة مليوني شخص بغزة





وكان وزير الجيش الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، سمح أول أمس الثلاثاء، بدخول الوقود الذي قامت قطر بشرائه لمصلحة محطة توليد الكهرباء في القطاع غزة.





وتقوم الأمم المتحدة ومصر بوساطة بين إسرائيل وحركة حماس، في محادثات غير مباشرة، تهدف إلى إنهاء الحصار الإسرائيلي عن القطاع.

رام الله - دنيا الوطنقال مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف: إنه بدأ اليوم التوربين الثاني لمحطة توليد كهرباء غزة بتوليد 52 ميغاوات، مما يخفف من معاناة مليوني فلسطيني في القطاع.وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أن إجمالي الإمدادات 172 ميغاوات (أمس كان 141 ميجاواط)، وهو أعلى معدل إنتاج للكهرباء منذ 21 كانون الثاني/ يناير 2018.وكانت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، أكدت التزامها بتشغيل محطة توليد الكهرباء بغزة، بالقدرة المتاحة مع بدء توريد وقود المنحة القطرية.وقالت سلطة الطاقة في بيان لها اليوم الخميس: "تم الليلة الماضية تشغيل المولد الثاني بمحطة توليد الكهرباء، بعد وصول كميات كافية من وقود المنحة القطرية، مما سينعكس إيجاباً على برامج توزيع الكهرباء"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).وعبرت عن شكرها وامتنانها لدولة قطر الشقيقة، على هذه المنحة الكريمة.