سلطة الطاقة: سنُشغّل المحطة بالقدرة المتاحة مع بدء توريد الوقود

رام الله - دنيا الوطنأكدت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، التزامها بتشغيل محطة توليد الكهرباء بغزة، بالقدرة المتاحة مع بدء توريد وقود المنحة القطرية.وقالت سلطة الطاقة في بيان لها اليوم الخميس: "تم الليلة الماضية تشغيل المولد الثاني بمحطة توليد الكهرباء، بعد وصول كميات كافية من وقود المنحة القطرية، مما سينعكس إيجاباً على برامج توزيع الكهرباء"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).وعبرت عن شكرها وامتنانها لدولة قطر الشقيقة، على هذه المنحة الكريمة.