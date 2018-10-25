شؤون فلسطينية

ليبرمان: حماس لا تقف وراء الصاروخ الذي أُطلق من غزة

ليبرمان: حماس لا تقف وراء الصاروخ الذي أُطلق من غزة
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الجيش في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان: إن حماس لا تقف وراء الصاروخ، الذي أطلق الليلة الماضية من قطاع غزة، نحو مجمع استيطاني "أشكول".

وأوضح ليبرمان، وفق ما أوردت صحيفة (القدس) المحلية، أنه سيواصل استنفاد كل الخيارات قبل أي مواجهة، حتى لا يُقال إنه يجر البلاد للحروب.

بدوره، قال الجيش الإسرائيلي: إن "الردع لا زال موجوداً على حدود غزة"، مدعيًا بأن حماس "مرعوبة".

وأضاف: "لم يكن من المفترض إطلاق صاروخ القبة الليلة، لأن الصاروخ كان متجهاً إلى منطقة خالية، ويجري التحقيق في أسباب انطلاق الصاروخ بشكل ذاتي، وفشله في التصدي له".

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