تيسير خالد: نتنياهو يشرح (صفقة القرن) الأميركية على طريقته العنصرية





ويقول: إنه زيادة في الوقاحة وبصلف شديد تابع نتنياهو خطابه في ذلك المؤتمر مستهزئاً: يمكن تقييم الكيان الفلسطيني الذي سينشأ حينها بما تشاؤون، دولة ناقص، حكم ذاتي زائد، حكم ذاتي زائد زائد، نتنياهو لم يشرح لنا طبعاً موقع الأطماع الاستيطانية لدولته في مثل هذا الكرم غير المسبوق على الطريقة الاستعمارية القديمة.



وختم خالد مدونته قائلاً: يبدو أن نتنياهو كان يقدم للمشاركين في مؤتمر المنظمات اليهودية الأميركية شرحاً موجزاً لـ (صفقة القرن) الأميركية، دون أن يدرك أن الحلول الأحادية التي يحاول بالتنسيق مع الإدارة الأميركية فرضها على الشعب الفلسطيني لا تملك الحد الأدنى من مقومات النجاح، ولا تجد وطنياً فلسطينياً واحداً يمكن أن يقبل بها.



رام الله - دنيا الوطنعلق تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي، على الخطاب الذي ألقاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس، في مؤتمر الجاليات اليهودية الأميركية فكتب يقول:ما أوقح قادة إسرائيل، حين يتشبهون بغيرهم في التصرف بحقوق الشعوب على الطريقة الاستعمارية القديمة، ففي لغة عنصرية استعلائية، قال نتنياهو في خطاب له في مؤتمر الجاليات اليهودية الأمريكية، المنعقد في مدينة تل أبيب: إن الحل الأفضل للنزاع مع الفلسطينيين، هو منحهم القدرة على حكم أنفسهم بأقل من دولة وأكثر من حكم ذاتي، دون أن يستطيعوا تهديد أمن إسرائيل.وأضاف: هذا كرم غير مسبوق من نتنياهو، فكيان فلسطيني أقل من دولة، وأكثر من حكم ذاتي، هو الأنسب ليس للفلسطينيين بل لإسرائيل، لأنه يمكنها وفقاً لحكام تل أبيب من الاحتفاظ بالمسؤولية الأمنية عن الضفة الغربية، وما يتبع ذلك من توظيف لسيطرتها الأمنية على الضفة، للتوسع في نشاطات إسرائيل الاستيطانية.