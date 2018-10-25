الاحتلال يُخطر بوقف العمل في بركسات بالأغوار

رام الله - دنيا الوطنأخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، بوقف العمل في خيام، وبركسات لتربية الماشية، في خربة "ذراع عواد"، في الأغوار الشمالية.وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن قوات الاحتلال، أخطرت بوقف العمل حتى التاسع عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل في عدد من الخيام والبركسات؛ بحجة أنها غير مرخصة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).ويسكن في هذه المنطقة عدد من العائلات التي يرتحل بعضها في أوقات مختلفة من العام، وتعتمد في حياتها على تربية المواشي.يذكر، أن الاحتلال يخطر بشكل دوري العائلات الفلسطينية في الأغوار، تحت ذرائع واهية، ما بين وقف العمل، والإخلاء، والهدم؛ رغم سعيها المتواصل للحصول على تراخيص بناء من محكمة الاحتلال لمنشآتهم في الأغوار، ولكنها تتعمد المماطلة.