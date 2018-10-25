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السيسي يُؤكد استمرار تحديث منظومة تسليح الجيش المصري

السيسي يُؤكد استمرار تحديث منظومة تسليح الجيش المصري
السيسي الجيش المصري
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: إن التطوير والتحديث في منظومة التسليح لمختلف أفرع وتشكيلات القوات المسلحة في بلاده، مستمر، وذلك وفقاً لمنهج علمي مدروس ومحدد، لتنمية قدراتها القتالية والفنية، حتى تصل إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي.

جاء ذلك، خلال حضوره بيان (تمرين) الرماية الصاروخية، لقوات الدفاع الجوي أمس الأربعاء، وفقاً لما نقل عنه الناطق باسم القوات المسلحة، العقيد تامر الرفاعي.

ووفق الرفاعي، فإن السيسي ووزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، شهدا بيان الرماية الصاروخية "حماة السماء" لوحدات من قوات الدفاع الجوي، والذي يأتي في إطار الخطة السنوية للتدريبات القتالية للتشكيلات والوحدات والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، كما ذكرت صحيفة (الحياة) اللندينة.

ونقل الرفاعي عن قائد قوات الدفاع الجوي الفريق علي فهمي، حرص القيادة العامة للقوات المسلحة، على امتلاك قوات الدفاع الجوي أحدث النظم العالمية من الأسلحة والصواريخ، ووسائل الاستطلاع والإنذار وآليات القيادة والسيطرة المتطورة، ما يدعم قدرتها على تأمين المجال الجوي المصري، والتصدي لكل التهديدات، وتنفيذ المهمات المكلفة بها في ظل التطور المستمر لنظم القتال.

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