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الحريري: الحكومة ستُبصر النور في غضون الأيّام المُقبلة

الحريري: الحكومة ستُبصر النور في غضون الأيّام المُقبلة
الحريري محمد بن سلمان
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية المكلّف، سعد الحريري، أمس الأربعاء، أنّ الحكومة ستُبصر النور "في غضون الأيّام المقبلة".

خلال ذلك، خلال مشاركته في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" المنعقد في الرياض، مشيراً إلى أنها "ستكون صورة عن المجلس النيابي، الذي أقرّ كلّ القوانين الضرورية، من أجل تنفيذ مؤتمر سيدر".

وقال: "إن لبنان يواجه تحديّات كبرى، وهذه الحكومة التي نشكلها اليوم، سيكون فيها وفاق وطني، والحكومة السابقة كانت أيضاً حكومة وفاق وطني، ونجحنا فيها في عدة مؤتمرات لمصلحة لبنان، ومن بينها مؤتمر سيدر".

وأوضح الحريري أنّ "كل تأخير اليوم في ملف تشكيل الحكومة هو من أجل الخروج بحكومة تُحقّق آمال المواطنين"، لافتاً إلى أنه "لا يمكننا اليوم أن نحكم كما كنا نحكم سابقاً، وثمّة قوانين تحتاج إلى عملية تحديث".

وأكد أن "دور المرأة سيكون كبيراً في هذه الحكومة، كما أنها ستتضمن وزراء تكنوقراط"، مشيراً إلى أن "الحكومة التي نشكّلها اليوم، ستكون حكومة عمل تدفع اللبناني لاستعادة الثقة ببلده".

وشدّد على أهمية الاستثمارات التي ستدفع بالنموّ سريعاً، خصوصاً أن "لبنان لديه مشكلة أخرى تتمثّل بوجود مليون ونصف مليون نازح سوري، وهو ما يشكّل عبئاً عليه".

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