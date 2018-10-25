شؤون فلسطينية

الكنيست الإسرائيلي يُصادق تمهيدياً على قانون منع الزيارات عن أسرى حماس

الكنيست الإسرائيلي يُصادق تمهيدياً على قانون منع الزيارات عن أسرى حماس
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
صادق الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون "تعديل أنظمة سلطة السجون"، الذي ينص على حرمان بعض الأسرى من الزيارات، خاصة أسرى حركة حماس، إذ يتطرق القانون للأسرى ممن ينتمون للفصائل التي تحتجز رهائن إسرائيليين.

وحسب موقع (عرب 48)، فإنه وفقاً لمشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب (الليكود)، أورن حازان، فإن "القانون يهدف لمعالجة عدم التوافق بين الشروط التي تحتجز بها إسرائيل الأسرى، الذين يمسون بأمنها والظروف التي تحتجز المنظمات "الإرهابية" رهائن إسرائيليين".

وقال حازان: الذي قام بالعام الماضي بالاعتداء على حافلة عائلات الأسرى من غزة، كانوا بطريقهم لزيارة أولادهم في سجون الاحتلال: "لا يمكن أن نعيش بواقع لا نعرف مصير أبنائنا".

وقال وزير الأمن الداخلي، غلعاد أردان: "اقتراح القانون يعطي الأجوبة، ويعالج عدم الانسجام بين الظروف التي تحتجز بها إسرائيل الأسرى الذين يسعون إلى تدميرها، والظروف التي تحتفظ بها المنظمات "الإرهابية" جنودنا".

ويمنع مشروع القانون الزيارات العائلية للأسرى، فيم تم استثناء حظر الزيارات للمحامين أو المندوبين عن الصليب الأحمر الدولي، بعد أن كانت هذه الشروط مدرجة في نص مشروع القانون، الذي حظي بمصادقة اللجنة الوزارية للتشريعات.

وتحتجز حركة حماس الجنديين الإسرائيليين، هدار غولدين وشاؤل أورون، منذ العدوان على غزة في العام 2014، وكذلك ثلاثة مواطنين إسرائيليين، هم أفراهام مانغيستو، هشام السيد، وجمعة أبو غنيمة، ويُعتقد بأن الثلاثة دخلوا القطاع بإرادتهم.

أخبار ذات صلة

أبو هولي يُثمن قرار البرلمان الأوروبي بتقديم دعم إضافي لـ (أونروا)

أبو هولي يُثمن قرار البرلمان الأوروبي بتقديم دعم إضافي لـ (أونروا)

تيسير خالد: نتنياهو يشرح (صفقة القرن) الأميركية على طريقته العنصرية

تيسير خالد: نتنياهو يشرح (صفقة القرن) الأميركية على طريقته العنصرية

الاحتلال يُخطر بوقف العمل في بركسات بالأغوار

الاحتلال يُخطر بوقف العمل في بركسات بالأغوار

فيديو: حملة تشويه إسرائيلية لحفيد أبو يوسف النجار &#34;الغزاوي&#34;المرشح للكونغرس الأميركي

فيديو: حملة تشويه إسرائيلية لحفيد أبو يوسف النجار "الغزاوي"المرشح للكونغرس الأميركي

التشريعي بغزة يُقر مشروعي قانون استهلاك الكهرباء والبينات بالقراءة الأولى

التشريعي بغزة يُقر مشروعي قانون استهلاك الكهرباء والبينات بالقراءة الأولى

البدء بإجراءات تحضير ملف ترشيح أريحا على لائحة التراث العالمي

البدء بإجراءات تحضير ملف ترشيح أريحا على لائحة التراث العالمي

المطران حنا يُعلق على حادثة اعتداء سلطات الاحتلال على الكنيسة القبطية

المطران حنا يُعلق على حادثة اعتداء سلطات الاحتلال على الكنيسة القبطية

الأمم المتحدة: إسرائيل تنتهج سياسة &#34;الضم الصامت&#34; لأراضي الضفة الغربية

الأمم المتحدة: إسرائيل تنتهج سياسة "الضم الصامت" لأراضي الضفة الغربية

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

أبو هولي يُثمن قرار البرلمان الأوروبي بتقديم دعم إضافي لـ (أونروا)

أبو هولي يُثمن قرار البرلمان الأوروبي بتقديم دعم إضافي لـ (أونروا)

تيسير خالد: نتنياهو يشرح (صفقة القرن) الأميركية على طريقته العنصرية

تيسير خالد: نتنياهو يشرح (صفقة القرن) الأميركية على طريقته العنصرية

الاحتلال يُخطر بوقف العمل في بركسات بالأغوار

الاحتلال يُخطر بوقف العمل في بركسات بالأغوار

التشريعي بغزة يُقر مشروعي قانون استهلاك الكهرباء والبينات بالقراءة الأولى

التشريعي بغزة يُقر مشروعي قانون استهلاك الكهرباء والبينات بالقراءة الأولى

البدء بإجراءات تحضير ملف ترشيح أريحا على لائحة التراث العالمي

البدء بإجراءات تحضير ملف ترشيح أريحا على لائحة التراث العالمي

المطران حنا يُعلق على حادثة اعتداء سلطات الاحتلال على الكنيسة القبطية

المطران حنا يُعلق على حادثة اعتداء سلطات الاحتلال على الكنيسة القبطية

ليبرمان: مواجهة جديدة مع قطاع غزة أمر لا مفر منه

ليبرمان: مواجهة جديدة مع قطاع غزة أمر لا مفر منه

القواسمي: الحقوق الفلسطينية ثابتة راسخة غير قابلة للتصرف أو النقصان

القواسمي: الحقوق الفلسطينية ثابتة راسخة غير قابلة للتصرف أو النقصان

منوعات

فيديو: نصائح أحلام للفتيات وتؤكّد: &#34;جمال الوجه غير مهم&#34;

فيديو: نصائح أحلام للفتيات وتؤكّد: "جمال الوجه غير مهم"

فيديو: أسرار ليلى فوزى&#34;حفيدة القيصر التركى&#34;وجميلة الجميلات التى قضت على أزواجها الثلاثة

فيديو: أسرار ليلى فوزى"حفيدة القيصر التركى"وجميلة الجميلات التى قضت على أزواجها الثلاثة

شاهد ما قاله الرئيس &#34;السيسي&#34; للـ &#34;الجسمي&#34; وما السبب؟

شاهد ما قاله الرئيس "السيسي" للـ "الجسمي" وما السبب؟

سببت لها انسداد أربعة شرايين بالقلب.. ماهي أكبر صدمة تلقتها هند رستم في حياتها؟

سببت لها انسداد أربعة شرايين بالقلب.. ماهي أكبر صدمة تلقتها هند رستم في حياتها؟

بررت صورها الفاضحة بـ&#34;سرقة هاتفها&#34;.. رحمة حسن تعود للإثارة مجدداً بلا مُبرر

بررت صورها الفاضحة بـ"سرقة هاتفها".. رحمة حسن تعود للإثارة مجدداً بلا مُبرر

ما حقيقة وفاة شعبان عبدالرحيم؟

ما حقيقة وفاة شعبان عبدالرحيم؟

بعد مقتل تارة فارس.. عراقي آخر في خطر بسبب وسامته

بعد مقتل تارة فارس.. عراقي آخر في خطر بسبب وسامته

قصة حب منسية في حياة شمس البارودي بعد طلاقها مرتين

قصة حب منسية في حياة شمس البارودي بعد طلاقها مرتين

&#34;شمس&#34; ابنة المخرج السوري الشهير بسام الملا بملابس فاضحة

"شمس" ابنة المخرج السوري الشهير بسام الملا بملابس فاضحة

بعد مصر والقدس.. لن تصدق أين تعرت عارضة &#34;بلاي بوي&#34;مؤخراً؟

بعد مصر والقدس.. لن تصدق أين تعرت عارضة "بلاي بوي"مؤخراً؟

عربي

السيسي يُؤكد استمرار تحديث منظومة تسليح الجيش المصري

السيسي يُؤكد استمرار تحديث منظومة تسليح الجيش المصري

الحريري: الحكومة ستُبصر النور في غضون الأيّام المُقبلة

الحريري: الحكومة ستُبصر النور في غضون الأيّام المُقبلة

البحرين: إيقاف شخصين تلقيا أموالاً من شيخ قطري

البحرين: إيقاف شخصين تلقيا أموالاً من شيخ قطري

رئيس وزراء قطر الأسبق لمجلس التعاون الخليجي: لا تتصالحوا ولكن حافظوا على المصالح

رئيس وزراء قطر الأسبق لمجلس التعاون الخليجي: لا تتصالحوا ولكن حافظوا على المصالح