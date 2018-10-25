البدء بإجراءات تحضير ملف ترشيح أريحا على لائحة التراث العالمي

رام الله- دنيا الوطنأعلنت وزارة السياحة والآثار، البدء بإجراءات تحضير ملف ترشيح مدينة أريحا على لائحة التراث العالمي، وذلك بالتعاون مع الجهات الشريكة، محافظة أريحا والأغوار، وبلدية أريحا، واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، ومكتب (يونيسكو) رام الله، وسلطة جودة البيئة، ووزارة الخارجية، وجامعة الاستقلال، حيث استقبلت الوزارة الخبراء الدوليين د. منير بوشناقي و د. بريغيتا رنغبك، وذلك بحضور السفير الدائم المناوب لفلسطين لدى منظمة التربية والثقافة والعلوم (يونيسكو) منير انسطاس.وقد تخلل الزيارة جولات ميدانية شملت معظم المواقع الأثرية في مدينة أريحا بداية من قصر هشام وتلول ابو العلايق وتل السلطان وكنيس شهوان وكنيس الديوك ودير القرنطل تبعهم زيارة للمغطس ودير حجلة والعمارة الطينية والمتحف الروسي وشجرة الجميزة في المدينة، بالإضافة الى عدة اجتماعات تخللها نقاش حول المواقع التي تحمل قيم عالمية استثنائية والتي سيتضمنها ملف الترشيح وآلية الربط بينها والحفاظ عليها وإدارتها مستقبلاً.ورحب وكيل وزارة السياحة والآثار علي أبو سرور بالخبراء الدوليين مبديا دعمه التام لتحضير ملف الترشيح، مؤكداً على اهمية دور وزارة السياحة والاثار في حماية الموروث الثقافي الفلسطيني من خلال الجهود المبذولة في الحفاظ على مواقع التراث الثقافي، إضافة إلى برامج ترويج وتسويق هذ المواقع سياحيا ضمن خطة الوزارة والرامية لتعزيز السياحة في فلسطين ضمن خارطة السياحة العالمية وما سينتج عن ذلك من تعزيز الاقتصاد الفلسطيني.وقام وفد الخبراء بمناقشة الوضع الحالي للمدينة والمشاكل التي قد تعيق عملية الادراج على لائحة التراث العالمي والتي تتعلق بشكل اساسي بالتخطيط العمراني في المدينة وبعض المشاريع الاستثمارية المجاورة للمواقع الاثرية، حيث اتفق الجميع على ان تتحمل كل من بلدية اريحا والمحافظة والوزارة مسؤولياتها الكاملة لتسهيل عملية التسجيل على لائحة التراث العالمي بحلول عام 2021.اختتم برنامج الزيارة بزيارة لمدينة نابلس القديمة وسبسطية، حيث تم الاجتماع مع رئيس بلدية نابلس ورئيس بلدية سبسطية بحضور الخبراء الدوليين خاصة وان الموقعين يحظيان بأهمية وطنية ضمن اولويات الادراج على لائحة التراث العالمي.