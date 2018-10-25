شؤون فلسطينية

تعليمات مهمة للسائقين مع اقتراب المنخفض الجوي

تعليمات مهمة للسائقين مع اقتراب المنخفض الجوي
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر المجلس الأعلى للمرور، بياناً صحفياً، دعا من خلاله السائقین لضرورة توخي الحیطة والحذر أثناء القیادة، بسبب الأخبار التي تتحدث عن وصول منخفض جوي إلى فلسطين.

وقال البيان: إنه وفقاً لتوقعات الأرصاد الجویة الفلسطینیة، ستتعرض البلاد لمنخفض جوي، وما یصاحبه من ظروف جویة سیئة من أمطار وریاح، وتشكل ضباب، فإن المجلس الأعلى للمرور، يهيب بالسائقین، ومستخدمي الطرق، لاتخاذ كافة تدابیر الحیطة والحذر أثناء القیادة، وإتباع النصائح الآتیة: 

وأوضح المجلس، أنه يجب التأكد من صلاحیة جمیع أجهزة المركبة من خلال الفحص لدى المختصین، وتهدئة السرعة بما یتلاءم مع وضع الطریق، ومستوى الرؤیة، إضافة لإضاءة أضواء المركبة، وأضواء الضباب.

كما دعا المجلس لضرورة ترك مسافة آمنة بین المركبات، وفتح جزئي لأحد النوافذ بدرجة تمنع تكثف الماء على الزجاج، وأيضاً تجنب الفرملة المفاجئة؛ لتفادي حدوث الانزلاق.

وقال: إنه في حال حدوث انزلاق، یجب رفع القدم عن دواسة الوقود، وتوجیه المقود بشكل لطیف جهة تزحلق العجلات الخلفیة، حتى تعود المركبة إلى مسارها الصحیح.

وأشار المجلس الأعلى للمرور، إلى أنه في حالة حدوث عطل فجائي للمركبة، یتم إیقافها خارج الجانب الأیمن للطریق، وتشغیل أضواء التحذیر الجانبیة (الفلاشر) ووضع المثلث العاكس خلف المركبة.

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