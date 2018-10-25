ليبرمان: مواجهة جديدة مع قطاع غزة أمر لا مفر منه

قال أفيغدور ليبرمان، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي: "إن مواجهة جديدة مع قطاع غزة أمر لا مفر منه"، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (معاريف) الإسرائيلية.





وأضاف: "قادة حماس يقولون: إن الوقود ورواتب الموظفين ورفع الحصار، هي من ستهدئ الأمور، وأنا أقول لهم هذا الأمر مستحيل".



يشار إلى أن ليبرمان، أمر باستئناف ضخ الوقود القطري إلى قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم التجاري.

يذكر أن طائرات الاحتلال الاسرائيلي، قد قصفت الليلة الماضية، بعدة صواريخ، مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية شمال وجنوب قطاع غزة، فيما لم يبلغ عن وقوع اصابات بين المواطنين.

رام الله - دنيا الوطن