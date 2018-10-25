صحيفة: الرئيس عباس يُصر على تسليم حماس لغزة بالكامل ويرفض التهدئة

رام الله - دنيا الوطن

أكدت صحيفة (الشرق الأوسط)، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصر على تسليم حركة حماس لقطاع غزة بالكامل، لافتةً إلى أنه لم يحدث اختراق مهم بملف المصالحة الفلسطينية.





وأوضحت الصحيفة، وفق مصادر لم تُسمها، أن الرئيس عباس رفض قبول أي اتفاق تهدئة في غزة، باعتباره يساهم في تقوية حكم حماس، وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.







وأضافت: "أصر الرئيس عباس على توقيع اتفاق مصالحة، على أن تتولى بعده السلطة إدارة مفاوضات التهدئة، وينوي الرئيس الرد على كل هذه التحركات، بوقف أي تمويل للقطاع".







وتابعت: "سيكون هذا على طاولة المجلس المركزي، الذي يلتقي نهاية الشهر الحالي في رام الله".