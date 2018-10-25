القواسمي: الحقوق الفلسطينية ثابتة راسخة غير قابلة للتصرف أو النقصان





تصريحات القواسمي، جاءت رداً على تصريحات نتيناهو التي قال فيها: إنه يقبل بكيان فلسطيني أقل من دولة وأكثر من حكم ذاتي وأن الضفة ستبقى تحت الأمن الإسرائيلي.



وشدد القواسمي على ضرورة استمرار شعبنا بالنضال والمقاومة الشعبية في كل المجالات، واستمرار الصمود السياسي، الذي يعبر عنه الرئيس محمود عباس أمام الضغوطات التي تمارس عليه، مؤكداً أننا شعب لا يركع إلا للواحد الأحد.

رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة فتح، أن الحقوق الفلسطينية ثابتة راسخة غير قابلة للتصرف أو النقصان أو التحويل من دولة كاملة السيادة بعاصمتها القدس إلى كيان مسخ تحت السيطرة الإسرائيلية، وفقاً للرؤية الإسرائيلية.وقال أسامة القواسمي، عضو المجلس الثوري، المتحدث باسم حركة فتح: "لن نقبل بأنصاف الحلول، وأن أحداً لا يظن أننا يمكن أن نقبل بحلول انقاذية تنتقص من حقنا نتيجة لصعوبة الظروف الراهنه، أو يمكن لنا أن نتفاوض على مبدأ حقوقنا كافة وتحديداً في القدس عاصمة دولة فلسطين أو على مبدأ تعريف اللاجئ الفلسطيني.