لأول مرة.. منتخب إسرائيل يعزف النشيد الوطني في دولة عربية





وأوضح القناة، أن هذه المرة خلافاً لمشاركات سابقة، سيتمكن أفراد المنتخب الإسرائيلي من ارتداء ملابسهم الرياضية التي تحمل رموزهم الإسرائيلية، كما سيتم عزف النشيد الوطني الإسرائيلي، ورفع العلم الإسرائيلي في حال فاز أحدهم وصعد منصة التتويج.

رام الله - دنيا الوطنتوجه المنتخب الإسرائيلي مساء الأربعاء، إلى دولة الإمارات العربية للمشاركة في بطولة (غراند سلام) التي تنطلق السبت المقبل.ووفقاً للقناة الإسرائيلية الثانية، فإن أحد عشر لاعب جودو، هم أعضاء المنتخب الإسرائيلي، قد حصلوا أمس على تأشيرات من الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في البطولة.يذكر، أن الوفد الإسرائيلي لبطولة (غراند سلام) في أبو ظبي من العام الماضي، تأخروا في التوجه إلى أبو ظبي يوماً كاملاً، بسبب عدم حصولهم على تأشيرات دخول في موعدها.