صورة من رادار الأمطار الإسرائيلي.. تقدم السحب الماطرة نحو (النقب)





وكانت دائرة الأرصاد الفلسطينية، قد أعلنت، أن اليوم الخميس سيشهد انخفاضاً لدرجات الحرارة؛ لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً 50- 60 كم/ساعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.



هذه الليلة، تكون الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة باردة في معظم المناطق، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.



أما غداً الجمعة، فقد توقعت الأرصاد، أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم بارداً نسبياً إلى بارد، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، وتبقى الفرصة مهيأة حتى ساعات الظهيرة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، وفي ساعات المساء تميل الأجواء إلى الاستقرار والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

رام الله - دنيا الوطننشر الإعلام الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، صورة من رادار الأمطار الإسرائيلي، تظهر تقدم السحب الماطرة نحو جنوب فلسطين (النقب).