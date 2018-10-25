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شاهد: تعليق ساخر لـ "محمد بن سلمان" على اختطاف "الحريري"

شاهد: تعليق ساخر لـ "محمد بن سلمان" على اختطاف "الحريري"
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري
رام الله - دنيا الوطن
أطلق ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تعليقا ساخرا حول "اختطاف رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري"، خلال كلمة له في مؤتمر الاستثمار في الرياض، قال وإلى جانبه الحريري: "اسمحوا لي أبغى أختم بحاجة، دولة الرئيس سعد جاي زيارة يومين للسعودية، فأرجو ألا تطلع إشاعة إنه مخطوف".

ليرد الحريري وهو يضحك "بكامل حريتي".

وبعد ذلك دخل الحريري وابن سلمان في موجة ضحك، قبل أن يتصافحا.

وسخر ناشطون من تصريح ابن سلمان، وضحكاته مع الحريري، لا سيما أنها تأتي بعد تأكيد وكالة "رويترز" اختطاف الحريري في الرياض قبل عام، وإجباره على الاستقالة بضغط مباشر من سعود القحطاني، المستشار المقال من الديوان الملكي على خلفية قضية مقتل الكاتب جمال خاشقجي.

وكان الحريري التقى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بعد وصوله إلى الرياض للتضامن مع المملكة، بحسب تعبيره.

وقال الحريري، أمام كتلة حزبه النيابية "المستقبل" إنه سيزور المملكة العربية السعودية للتضامن معها، تزامنا مع الحملة الدولية التي تحمل المملكة مسؤولية مقتل الصحفي والإعلامي السعودي، جمال خاشقجي.


 









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