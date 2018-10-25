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مديرة (CIA) استمعت للتسجيلات الخاصة بمقتل خاشقجي

مديرة (CIA) استمعت للتسجيلات الخاصة بمقتل خاشقجي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية، أن مديرة المخابرات المركزية الأمريكية، جينا هاسبيل، استمعت للتسجيلات التركية الخاصة بجريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول، في الثاني من الشهر الجاري.

وأوضحت الصحيفة، أن التسجيل الصوتي يضع المزيد من الضغوط على الولايات المتحدة، من أجل مطالبة السعودية بمحاسبة المسؤولين عن مقتل خاشقجي.

وكانت صحيفة قريبة من الحكومة التركية، ذكرت، أمس الأربعاء، أن أجهزة الاستخبارات التركية، أطلعت مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) على الأدلة التي جمعتها في إطار التحقيق في قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، خلال زيارتها لتركيا.

وذكرت (الصباح) التركية، أن أجهزة الاستخبارات التركية "أطلعت جينا هاسبل على الأدلة المرتبطة" بقتل الصحافي السعودي خلال زيارتها لتركيا الثلاثاء.

وقالت الصحيفة: إن الجهاز التركي عرض على مديرة الـ (سي آي إيه) مشاهد فيديو وتسجيلات صوتية، والدلائل التي تم الحصول عليها خلال تفتيش القنصلية العامة، ومنزل القنصل السعودي في إسطنبول.

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