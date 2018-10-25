هذه هي الأهداف التي قصفتها طائرات الاحتلال الليلة الماضية

رام الله - دنيا الوطنأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي، أن الطائرات الإسرائيلية، هاجمت خلال الليلة الماضية، ثمانية أهداف في ثلاثة تجمعات عسكرية، تابعة لحركة حماس في قطاع غزة.وأوضح المتحدث، بأن هجوم الطائرات على قطاع غزة، جاء رداً على إطلاق صاروخ من قطاع غزة.وأشار إلى أن من الأهداف التي قصفتها الطائرات الإسرائيلية، مجمع عسكري شمال قطاع غزة، ومعسكر تدريب، وموقع لإنتاج وتخزين الأسلحة جنوب قطاع غزة.بدورها، أوضحت قناة (كان) الإسرائيلية، أن سلاح الجو التابع للاحتلال الإسرائيلي، يُجري تحقيقاً حول الأسباب التي أدت لفشل القبة الحديدة باعتراض الصاروخ، الذي أطلق الليلة تجاه مناطق الداخل.يذكر، أن هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي تفشل خلالها القبة الحديدية في اعتراض صواريخ، انطلقت من القطاع في الفترة الأخيرة، إضافة إلى أنها أطلقت صواريخ اعتراض بشكل ذاتي، ودون وجود خطر، وبشكل مفاجئ وغريب، حسب وصف الاحتلال في منطقة بئر السبع قبل أسابيع.