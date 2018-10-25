قوات الاحتلال تعتقل عدداً من المواطنين بالضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطنشنّت قوات الاحتلال، حملة اعتقالات فجر اليوم الخميس، طالت عددًا من المواطنين، وتركزت في مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.وبحسب صحيفة (القدس)، فإنّ جنود الاحتلال، اعتقلوا أربعة مواطنين على الأقل من مدينة نابلس، وهم: الشاب كريم المصري، من منزله في شارع ابن رشد بمدينة نابلس، وكذلك الأسير المحرر مروان القرعاوي، من منزله قرب مسجد فتوح في شارع القدس، والشاب مجاهد طبنجة، من منزله في خلة العامود، والشاب معتصم مجدي الرفاعي، من منزله في حيّ رفيديا.إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشقيقيْن إبراهيم وعدي محمد خليل زماعرة، من منزلهما في مدينة حلحول شمال الخليل.