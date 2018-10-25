شؤون فلسطينية

الخميس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتتساقط الأمطار الغزيرة.. والأرصاد تحذر

الخميس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتتساقط الأمطار الغزيرة.. والأرصاد تحذر
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الخميس، غائم جزئياً الى غائم باردا نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية ومغبرا ، و يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق تكون غزيرة و مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا 50-60 كم/ساعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً الى غائمة باردة في معظم المناطق ،وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا ،والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر متوسط  ارتفاع الموج الى مائج.

الجمعة 2018/10/26: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم بارداً نسبياً الى بارد، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح ادنى معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، وتبقى الفرصة مهيأة حتى ساعات الظهيرة لسقوط  زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، وفي ساعات المساء تميل الأجواء الى الاستقرار والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

السبت 2018/10/27: يكون الجو صافيا بوجه عام  باردا نسبياً الى بارد خاصة في ساعات الصباح، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح شمالية شرقية الى  شرقية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد 2018/10/28: يكون الجو صافيا بوجه عام  ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 2-3 درجات مئوية ، والرياح  شرقية معتدلة الى نشطة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين خاصة يومي الخميس والجمعة من:

1- تدني مدى الرؤيا الأفقية

2- تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة نتيجة غزارة الهطول 

3- خطر التزحلق على الطرقات.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 24-16 18-11 21-13 بيت لحم 24-16 18-11 21-13
رام الله والبيرة 23-15 17-10 20-12 طولكرم 27-18 23-14 25-15
نابلس 26-17 20-12 23-14 قلقيلية 27-18 23-14 25-15
جنين 29-18 24-14 26-14 سلفيت 24-16 18-11 21-13
طوباس 29-18 24-14 26-14 روابي 25-17 19-13 22-15
الخليل 23-15 17-10 20-12 غزه 26-19 22-15 24-17
أريحا 34-22 28-18 30-18 خانيونس 26-19 22-15 24-17
الأغوار الشمالية 32-20 26-16 28-18 رفح 27-18 23-14 25-16

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