اللواء عطا الله يبحث سبل التعاون المشترك مع وكيل وزارة الداخلية الروسي

رام الله - دنيا الوطناجتمع الأربعاء اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة مع "الييغ نيكولا يفيتش زوبوف" وكيل وزارة الداخلية الروسي، بحضور سفير دولة فلسطين عبد الحفيظ نوفل.وذكر بيان ادارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة، أن الاجتماع بحث أوجه التعاون المشترك، حيث نقل عطا الله في بداية الاجتماع تحيات رئيس الوزراء، ووزير الداخلية رامي الحمد الله لوزارة الداخلية الروسية، وشكر جمهورية روسيا الاتحادية على ما تقدمه من دعم لدولة فلسطين، على كافة الصعد وبشكل خاص ما تقدمه من دعم لأجهزة الأمن والشرطة الفلسطينية، مشيدا بوقوف روسيا الاتحادية التاريخي الى جانب الحق الفلسطيني وعمق العلاقة التي تربط الدولتين، في ظل القيادة الحكيمة لكل من الرئيس فلاديمير بوتن والرئيس محمود عباس.وقدم عطا الله عرضا، حول ما وصلت إليه الشرطة الفلسطينية، من تقدم في مجال مكافحة الجريمة، وأهم العقبات التي تعترض عملها، بالإضافة إلى الجوانب التي تحتاج إلى تعزيز خبراتها من خلال الدورات، التي تقدمها روسيا للشرطة الفلسطينية.من جانبه أشاد وكيل وزارة الداخلية زوبوف، بمستوى العلاقة التي تربط وزارة الداخلية الروسية بالشرطة الفلسطينية، مستعرضا أهم الجهود التي تبذلها وزارته لمكافحة الجريمة وبشكل خاص جرائم الارهاب والمخدرات وغسل الأموال، مبديا استعدادهم لتقديم كافة أوجه الدعم التي تطلبها الأجهزة الأمنية الفلسطينية والشرطة على وجه الخصوص، من دورات تدريبية وتجهيزات .وأشار البيان، إلى أن هذا الاجتماع جاء على هامش المشاركة بمعرض "الانتربوليكس" للتجهيزات الأمنية والذي زاره عطا الله والوفد المرافق، وتجول في كافة أقسامه واطلع على أحدث التجهيزات الأمنية التي تعرضها الشركات المشاركة في المعرض.يشار إلى أن معرض الانتربوليكس" المقام في العاصمة الروسية موسكو، بالفترة ما بين 23 ولغاية 26 من الشهر الجاري، تشارك به كبرى الشركات الروسية والعالمية الرائدة، في صناعة المعدات العسكرية والأمنية التي تلبي احتياجات الأمن.