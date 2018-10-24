إطلاق ثلاثة صواريخ على مستوطنات غلاف غزة

رام الله - دنيا الوطنقالت مصادر إسرائيلية: إن ثلاثة صواريخ سقطوا في مناطق غلاف غزة، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، بينهم واحد اعترضته القبة الحديدية.وذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، أن صاروخين سقطا في منطقة مفتوحة، وثالثا اعترضته القبة الحديدية، بعد أن دوت صافرات إنذار في منطقة غلاف غزة.وقال موقع (0404) الإسرائيلي: إنه سمع دوي انفجار قوي في نتفوت بمنطقة غلاف غزة.وكان صاروخين أُطلقا من قطاع غزة فجر الأربعاء الماضي، بينهم واحد سقط في مدينة بئر السبع، مخلفا أضرارا في أحد المنازل وعدة إصابات بالهلع.وهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش أفيغدور ليبرمان إثر ذلك، بشن عملية عسكرية واسعة، ضد حركة حماس في قطاع غزة، لكن جهودا بذلتها مصر أسفرت عن تهدئة الأمور.وتقوم مصر حاليا بوساطة، تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق اتفاق عام 2014، حيث يقوم وفد برئاسة مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية، اللواء أحمد عبد الخالق، بالتنقل ما بين القطاع وتل أبيب، من أجل هذا الهدف.والتقى الوفد بعد وصوله إلى القطاع اليوم، الفصائل الفلسطينية، حيث تركزت المباحثات حول ملفي التهدئة والمصالحة.