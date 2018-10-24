الشوا: آلية جديدة لتسهيل المعاملات المصرفية مع البنوك الإسرائيلية

أعلن محافظ سلطة النقد عزام الشوا، في وقت متأخر من مساء الأربعاء،عن آلية جديدة لتسهيل المعاملات المصرفية الفلسطينية مع البنوك الإسرائيلية.





وأكد الشوا أن هذا الأمر سينعكس بالإيجاب على تسهيل المعاملات المصرفية الفلسطينية، حيث ستهدف الآلية الجديدة إلى تسهيل إجراءات تبادل الشيكات والحوالات بين الطرفين وخاصة بعد القيود التي وضعتها البنوك الإسرائيلية، على التعامل مع بعض فروع البنوك في فلسطين.



وأضاف أن سلطة النقد، بذلت جهوداً كبيرة من أجل حل هذا الإشكال مع البنكين، بغية تيسير المعاملات المصرفية بعملة الشيكل لقطاعات فلسطينية عديدة، وخاصة قطاع التجار والعمال في المناطق الإسرائيلية.

ووفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فإنه بناءً على التنسيق ما بين سلطة النقد الفلسطينية، والبنك المركزي الإسرائيلي، تم الاتفاق على آلية جديدة، تتمثل في إنشاء هيئة حكومية إسرائيلية، تكون بديلة في التعامل مع البنوك العاملة في فلسطين، عن البنكين الإسرائيليين "ديسكونت" و"هبو عليم".